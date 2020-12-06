الأمطار الغزيرة في إيطاليا تتسبب بفيضانات وإعلان الإنذار الأحمر

تسببت الأمطار الغزيرة بفيضانات في شمال إيطاليا ما أدى إلى إعلان الإنذار الأحمر في بعض مناطق فينيتو وفريولي وبولزانو. وقال رئيس المنطقة لوكا زايا لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا": "بسبب خطر حصول انهيارات أرضية وثلجية جراء الأحوال الجوية السيئة، أدعو الجميع إلى تجنب الذهاب إلى منطقة بيلونو". وفي مودينا بمنطقة إميليا رومانيا فاض نهر بانارو، ما أرغم السكان على إخلاء منازلهم في بعض المناطق حيث ارتفع مستوى المياه إلى 1.5 متر. وأوقفت حركة القطارات بين بولزانو وممر برينر على الحدود مع النمسا، حيث سجلت انهيارات ثلجية قوية. وخلال الساعات الـ24 الأخيرة ارتفع مستوى نهر بو الرئيسي بمعدل 2.5 متر.