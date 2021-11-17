هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر تضرب مدينة دوزجي قرب إسطنبول
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هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر تضرب مدينة دوزجي قرب إسطنبول

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العرب اليوم - هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر تضرب مدينة دوزجي قرب إسطنبول

هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر تضرب مدينة دوزجي قرب إسطنبول
إسطنبول -العرب اليوم

أعلنت هيئة الطوارئ والكوارث التركية، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في مدينة دوزجي بالقرب من إسطنبول،

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هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر تضرب مدينة دوزجي قرب إسطنبول هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر تضرب مدينة دوزجي قرب إسطنبول



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