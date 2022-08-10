انحسار الأمطار الغزيرة في سيول وأضرار جسيمة بسبب الفيضانات

لقي ما لا يقل عن خمسة أشخاص مصرعهم جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها سيول الكورية الجنوبية، وثلاثة آخرون في مقاطعة جيونجي المجاورة وآخر في مقاطعة جانجوون، فيما أصيب 17 شخصا وفقد سبعة آخرون. وبحسب البيانات الرسمية، فإن 2800 منشأة عامة وخاصة على الأقل تضررت في أنحاء كوريا الجنوبية، كما تسبب موجة الأمطار الغزيرة بنزوح أكثر من 1100 أسرة، وإغلاق محطات مترو الأنفاق وعدة طرق رئيسة. وأكدت إدارة الأرصاد الكورية الجنوبية أن معدل هطول الأمطار المتراكمة في سيول بلغ 525 مليمترًا حتى صباح اليوم.