الأرصاد المصرية تحذر من من سقوط أمطار تصل إلي حد السيول

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن التغيرات المناخية أحد أسباب بدء فصل الخريف مبكرا، موضحا أن الهيئة أصدرت إنذارا مبكرا لكافة المحافظات والوزارات المعنية لاتخاذ إجراءاتها لمواجهة السيول المحتملة، وتطهير مخرات السيول لتقليل أي كوارث والاستفادة من المياه.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى مقدمة برنامج «مساء DMC» أن محافظات جنوب مصر، وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء من المناطق الأكثر عرضة للسيول، مؤكدا أن طقس غدا يؤكد سقوط أمطار خفيفة على جنوب البلاد.

وأوضح: «بداية من الأربعاء حتى يوم الجمعة ستسقط أمطار شديدة على جنوب البلاد وتختلف شدتها من محافظة إلى أخرى».