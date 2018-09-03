الأرصاد المصرية تحذر من من سقوط أمطار تصل إلي حد السيول

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن التغيرات المناخية أحد أسباب بدء فصل الخريف مبكرا، موضحا أن الهيئة أصدرت إنذارا مبكرا لكافة المحافظات والوزارات المعنية لاتخاذ إجراءاتها لمواجهة السيول المحتملة، وتطهير مخرات السيول لتقليل أي كوارث والاستفادة من المياه.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى مقدمة برنامج «مساء DMC» أن محافظات جنوب مصر، وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء من المناطق الأكثر عرضة للسيول، مؤكدا أن طقس غدا يؤكد سقوط أمطار خفيفة على جنوب البلاد.
وأوضح: «بداية من الأربعاء حتى يوم الجمعة ستسقط أمطار شديدة على جنوب البلاد وتختلف شدتها من محافظة إلى أخرى».
GMT 06:23 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبرتوقعات حالة الطقس في المملكة العربية السعودية الأحد
GMT 06:16 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبرفنلندا تطالب الاتحاد الأوروبي بإلغاء نظام التوقيت الشتوي
GMT 20:53 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبرزلزال بقوة 4.3 درجات يضرب شرق باكستان
GMT 06:36 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبرحالة الطقس المتوقعة في المملكة العربية السعودية السبت
GMT 11:39 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسزلزال بقوة 4.04 درجات يضرب مدينة الفحص التونسية
ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، بإطلالة أنيقة أعادتنا إلى سحر هوليوود، امس الأحد، في مدينة البندقية، لحضور مهرجان المدينة السينمائي الخامس والسبعين 75 وسط حشد كبير من النجوم والنجمات. وجذبت غاغا الأنظار لإطلالتها حيث ارتدت بدلة بيضاء أنيقة بينما كانت في طريقها إلى جزيرة ليدو، إلى جانب نجمة فيلم "Fifty Shades" الممثلة داكوتا جونسون، والتي ظهرت ببدلة أنثوية كاروهات من الحرير عند وصولهما إلى القارب. وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ليدي غاغا- واسمها الحقيقي ستيفاني جيرمانوتا- كانت تبرز انوثتها من خلال تنورة بيضاء متوسطة الطول مع قميص "كروب توب" والذي كشف عن خصرها بالاضافة إلى معطف طويل وواسع، وانتعلت زوجا من الأحذية السوداء ذو كعب عال، واكملت اطلالتها بنظارة شمسية عصرية، وحقيبة جلدية. قامت غاغا بتصفيف شعرها الأشقر في شكل مستوحى من الطراز القديم والكلاسيكي، واكملت مظهرها الرائع بلمسة من
أرسل تعليقك