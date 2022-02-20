زلزالان يضربان سواحل تركيا الغربية

ضرب زلزلان، بقوة 4.1، و4 درجات على مقياس "ريختر"، مساء الأحد، السواحل الغربية لتركيا. جاء ذلك بحسب بيان نشرته إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، عبر موقعها الإلكتروني وأوضح البيان أن الزلزال الأول وقع في بحر "إيجه" قبالة سواحل قضاء "داتشا" التابع لولاية موغلا (غرب) في تمام الساعة 22.47 بالتوقيت المحلي (19.47 بتوقيت جرينتش) وذكر البيان أن قوة الهزة بلغت 4 درجات، وعلى عمق 29.26 كم تحت سطح البحر، وعلى بعد 39.71 كم من القضاء المذكور أما الهزة الثانية فوقعت في بحر "مرمره" قبالة سواحل قضاء "شرقكوي" التابع لولاية "تكرداغ"، شمال غربي البلاد، وفق المصدر نفسه ووقعت هذه الهزة في تمام الساعة 23.20 بالتوقيت المحلي (20.20 بتوقيت جرينتش) على عمق 7 كم تحت سطح البحر، وعلى بعد 6.25 كم من القضاء المذكور.