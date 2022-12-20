مقتل شخصين على الأقل إثر زلزال ضرب كاليفورنيا

أفادت شبكة CNN بأن ما لا يقل عن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب 11 آخرون في زلزال ضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال الشبكة: "قتل شخصان وأصيب 11 في زلزال في شمال كاليفورنيا".

وأشارت إلى أن التيار الكهربائي انقطع عن نحو 70 ألف شخص نتيجة الزلزال.

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأنه تم تسجيل هزات أرضية قبالة سواحل شمال كاليفورنيا بقوة 6.4 درجة.

ووفقا للهيئة، وقع الزلزال في الساعة 10.34 بالتوقيت العالمي على بعد 12 كيلومترا جنوب غرب مدينة فيرنديل.