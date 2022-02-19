لقي 4 أشخاص مصرعهم في هولندا جراء العاصفة "يونيس" التي تعد واحدة من أسوأ العواصف التي تضرب أوروبا منذ عقود وحسب السلطات الهولندية، سجلت 3 وفيات في أمستردام بسبب سقوط الأشجار، ووفاة واحدة بضواحي مدينة خرونينجن، وجاءت بسبب انهيار سطح منزل نتيجة الرياح الشديدة كما أشارت السلطات إلى ورود أكثر من 2400 تقرير من جميع المقاطعات عن أضرار العاصفة منذ مساء أمس الجمعة.