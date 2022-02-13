زلزال عنيف في بث مباشر عبر قناة تلفزيونية في جورجيا

وقع زلزال بلغت قوته 6.2 درجة على بعد 58 كم من العاصمة الجورجية تبليسي اثناء بث مباشر للقناة الرسمية، حيث شاهد الجمهور اهتزاز الاستوديو وسمع أصوات تحطم محتوياته وأثناء استضافة المذيع في القناة لأحد الأشخاص عبر الفيديو اهتزت الكاميرات وسمعت أصوات تحطم الزجاج، وبعدها قال المذيع :"يبدو أنه زلزال!" وأعلنت السلطات الجورجية أن الزلزال وقع بالقرب من قرية سامبا، فيما لم ترد انباء عن وقوع إصابات أو أضرار وتم تسجيل هزات أرضية في الجزء الشمالي من أرمينيا بالقرب من الحدود مع جورجيا، وحسب وزارة الطوارئ في يريفان، فإن "قوة الهزات في مركز الزلزال تراوحت بين 6 و7 درجات على مقياس ريختر".