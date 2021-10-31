زلزال قوته 5.6 درجة يضرب ولاية ألاسكا الأميركية

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، الأحد، ولاية ألاسكا في الولايات المتحدة الأمريكية وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 110 كيلومترات عن جنوب شرق مدينة بيريفيل في ألاسكا ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.