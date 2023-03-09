زلزال قوي يضرب تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الخميس، أن زلزالا بقوة 4.5 درجة علي مقياس ريختر ضرب منطقة سينجيك في أديامان التركية، وفق ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول".

وفي وقت سابق من اليوم، حذر مدير مركز أبحاث وتطبيقات الزلازل في تركيا، تولجا بيكلر، من وقوع زلزال قوي في مرمرة، مشيرا إلى أن الزلازل المتمركزة في كهرمان مرعش قد خللت بالتوازن الساكن للصدوع المختلفة في المنطقة.

قال بيكلر: “المدن المطلة على بحر مرمرة ستتأثر بشدة بالزلازل التي قد تنتج عن امتدادات صدع شمال الأناضول في بحر مرمرة”.