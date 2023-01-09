رصد هزة أرضية في البحر الأحمر بجنوب غرب جازان السعودية

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تسجيل هزة أرضية في البحر الأحمر تبعد 152 كم جنوب غرب جازان بمقدار 4.6 على مقياس ريختر.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية سجلت هزة أرضية في البحر الأحمر مساء اليوم الاثنين الموافق 9 يناير 2023 الساعة الـ8:30، وكانت تبعد 152 كم جنوب غرب جازان بمقدار 4.6 على مقياس ريختر، وعمق 215 كم.

وأشار إلى أن سبب الهزة يرجع إلى قوى الشد بمنطقة وسط البحر الأحمر، خاصة بمنطقة الأخدود التي تتعرض للانفتاح نتيجة تباعد الصفيحة التكتونية الإفريقية عن الصفيحة العربية؛ ما تتسبب في حدوث حركة تكتونية بمنطقة الأخدود مسببة نشاطًا زلزاليًّا.

بين أن تلك الهزة الأرضية بعيدة للغاية عن السواحل السعودية، وليس منها خطورة، ولم تسبب أي تأثير