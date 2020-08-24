زلزال يهز عاصمة كوستاريكا

قال شاهد من وكالة رويترز إن زلزالا هز المباني في كوستاريكا اليوم الاثنين وشعر به سكان العاصمة سان خوسيه وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن القراءة الأولية تظهر أن الزلزال كان بقوة 5.5 درجة ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار

المصدر: رويترز