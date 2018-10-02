أمطار على مركزي الزيته وعلقان بمحافظة حقل

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على المراكز التابعة لمحافظة حقل شملت مركزي الزيته وعلقان .
جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .
GMT 19:29 2018 الأحد ,19 آب / أغسطسأمطار على محافظة رجال ألمع
GMT 17:50 2018 الأحد ,19 آب / أغسطسحالة الطقس المتوقعة اليوم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
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GMT 15:48 2018 الأحد ,19 آب / أغسطسزلزال جديد بقوة 7.2 درجة يضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية
GMT 02:13 2018 الأحد ,19 آب / أغسطسزلزال بقوة 2ر8 درجة يضرب جزر فيجي
تألقت المغنية البريطانية شيريل بفستانها الفضي على السجادة الحمراء في عرض أزياء لوريال باريس. وشاركت النجمة البالغة من العمر 35 عامًا، التي تعمل سفيرة لعلامة مستحضرات التجميل الفرنسية، مع نجمات أخريات أمثال إيفا لونجوريا وإيلي فانينغ وويني هارلو، على المدرج المرصع بالنجوم على نهر السين. وبدت شيريل مثيرة حيث ظهرت بكامل أناقتها في فستان فضي مزين بالخرز مع فتحة من الأمام وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء الفخذية ذات الكعب العالي. وصففت شيريل شعرها الكستنائي ليتحول إلى تسريحة شعر لامعة وجافة مجعدة، تجذب الانتباه عندما ظهرت على المنصة. وكان وجه شيريل مفعم بالحيوية واعتمدت المكياج الناعم الذي يتضمن ظلال عيون دخانية، ولون برونزي، وأحمر شفاه وردي وخط أبيض مرسوم على الجانب الأيمن من وجهها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو التي بدت بإطلالة مدهشة في ثوب أحمر طويل مع شق أعلى الفخذ
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