اندلاع حرائق غابات في جنوب غرب فرنسا

اندلعت حرائق غابات في جنوب غرب فرنسا أمس ودمرت 16 منزلا وأحرقت ستة آلاف هكتار من المزروعات وأجبرت نحو ستة آلاف نسمة على إخلاء المنطقة التي تعرضت لحرائق ضخمة الشهر الماضي. وتعاني فرنسا من موجات حارة وجفاف تسبب في حرائق غابات متعددة في أنحاء القارة خلال الشهرين الماضيين. وذكرت السلطات المحلية في منطقة جيروند في بيان أن الحريق مستعر ويمتد الآن إلى منطقة لاندز، مضيفة أنه جرى حشد 500 من رجال الإطفاء.