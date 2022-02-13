3 هزات أرضية تضرب إيطاليا في يوم واحد

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل يوم الأحد بأن 3 هزات أرضية تتراوح قوتها بين 2.2 و4.1 درجة ضربت مناطق مختلفة في إيطاليا. ووفقا للمركز فقد وقعت أقوى هزة على بعد 25 كم من مدينة ريجيو إميليا (يبلغ عدد سكانها حوالي 133 ألف نسمة)، وعلى عمق عمق 15 كم. ولم ترد أنباء عن وقوع اصابات أو اضرار ووقع آخر زلزال قوي في إيطاليا في نهاية أغسطس 2016 بالقرب من مدينة أماتريس على حدود لاتسيو ومارتشي وأومبريا وأبروتسو، حيث لقي 299 شخصا حتفهم.