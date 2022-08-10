انتشال حوت أبيض تاه في نهر السين في طريقه إلى المياه القطبية

تمكنت السلطات الفرنسية من انتشال حوت أبيض من نهر السين اليوم بعد أن ضل طريقه إلى النهر. وأفادت منظمات البيئة البحرية في فرنسا أن الحوت الأبيض قد ظل طريقه حتى وصل إلى نهر السين، بعيدا عن موطنه الأصلي في المياه القطبية أو شبه القطبية، قبل أن تتمكن السلطات من رصده وتغيير مساره نحو مياه هويس المالحة لحين إعادته إلى المياه القطبية. وأشارت المسؤولة المحلية في إيفرو إيزابيل دورليا بوزيه أن عملية نقل الحوت إلى المياه المالحة مرهونة بنتائج الفحوصات التي يجريها الفريق الطبي حاليًا.