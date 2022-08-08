أمطار متفرقة على منطقة جازان في السعودية
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أمطار متفرقة على منطقة جازان في السعودية

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العرب اليوم - أمطار متفرقة على منطقة جازان في السعودية

أمطار من غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان
جيزان - العرب اليوم

هطلت يوم أمس أمطار من غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان شملت مدينة جيزان ومحافظات صامطة والطوال وأحد المسارحة وأبوعريش وضمد وصبيا وبيش والدرب والعيدابي ومركز الموسّم ، وعدد من المراكز والقرى .
جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

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أمطار متفرقة على منطقة جازان في السعودية أمطار متفرقة على منطقة جازان في السعودية



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