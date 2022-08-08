أمطار متفرقة على منطقة جازان في السعودية

هطلت يوم أمس أمطار من غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان شملت مدينة جيزان ومحافظات صامطة والطوال وأحد المسارحة وأبوعريش وضمد وصبيا وبيش والدرب والعيدابي ومركز الموسّم ، وعدد من المراكز والقرى .

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .