هزة أرضية بقوة 5.8 تضرب جزيرة كريت

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية موقعها جزيرة كريت وتبعد حوالي 400 كم من السواحل المصرية وأضاف القاضي، أن تلك الهزة كانت قوتها 5.8 درجة على مقياس ريختر، ووقعت فى تمام الساعة السادسة والنصف بالتوقيت المحلى، لافتا إلى أنه شعر بها بعض المواطنين بالمدن و السواحل المصرية وأوضح رئيس معهد الفلك، أنه لم يصل للمعهد أي إشارة عن وقوع إصابات أو حوادث، وجار تحليل جميع البيانات الخاصة بال زلزال.