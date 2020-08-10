مدينتان سعوديتان تسجلان أعلى درجة حرارة الإثنين مع هطول أمطار رعدية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها حالة عن الطقس ليوم غد الاثنين، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية أن الأمطار الرعدية تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، قد يمتد تأثيرها إلى السواحل الغربية للمملكة.

وحذرت الأرصاد السعودية من نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال وشرق ووسط المملكة.

أما عن درجات الحرارة فتوقعت الأرصاد، أن تسجل كل من الدمام والأحساء أعلى درجة حرارة بـ 47 درجة مئوية، بينما تسجل 17 مئوية كأقل درجة حرارة