ارتفاع عدد ضحايا إعصار نيوزيلندا إلى 11 شخصاً

ارتفع عدد ضحايا الإعصار جابرييل في نيوزيلندا إلى 11 شخصاً، الأحد، مع استمرار فقد آلاف بعد أسبوع من اجتياح الإعصار الجزيرة الشمالية بالبلاد.

واجتاح الإعصار المناطق العليا من الجزيرة الشمالية في 12 فبراير، قبل اجتياحه الساحل الشرقي مسبباً دماراً واسع النطاق، ووصفه رئيس الوزراء كريس هيبكنز، الجمعة، بأنه أكبر كارثة طبيعية شهدتها البلاد هذا القرن.

وقالت الشرطة إن نحو 5608 أشخاص ما زالوا مفقودين في جميع أنحاء البلاد، فيما استمرت جهود التعافي حيث تم إجراء تقييمات سريعة للمباني المتضررة في مناطق ساحلية تبعد نحو 60 كيلومتراً غربي أوكلاند أكبر مدن نيوزيلندا.