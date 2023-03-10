ارتفاع ضحايا زلزال 6 فبراير إلى 47 ألفاً و932 شخصاً في تركيا

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الجمعة، إن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد في 6 فبراير الماضي، ارتفع إلى 47 ألفاً و932 شخصاً، بينهم 6 آلاف و265 أجنبياً.