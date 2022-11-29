زلزال عنيف يضرب اليونان

وقع زلزال جديد بقوة 5.0 ريختر في جزيرة إيبويا في اليونان، وتبع ذلك هزة ثانية بعد ثوان قليلة، وشعر بالزلزال في أثينا.

وكان مركز الزلزال على بعد 51 كيلومترا شمال شرق أثينا، مع التركيز على عمق كيلومترين فقط.

كما تبع الزلزال هزات على نطاق أصغر. غالبًا ما تهز اليونان الزلازل، ولا يتسبب معظمها في أضرار جسيمة.

ولم ترد انباء عن وقوع اضرار حتى الآن.

وتقع جزيرة إيبويا في منطقة منخفضة الزلازل، مما أثار قلق العلماء بسبب الزلزال.

وبحسب العلماء، فإن النشاط الزلزالي بدأ قبل شهرين بأحداث طفيفة، والخلل غير معروف، ولم يتسبب في حدوث زلازل ولم يتم رسم خرائط لها.