هزة أرضية تضرب شمال شرقي أربيل بالعراق
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هزة أرضية تضرب شمال شرقي أربيل بالعراق

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العرب اليوم - هزة أرضية تضرب شمال شرقي أربيل بالعراق

هزة أرضية في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق
بغداد - العرب اليوم

أعلنت وزارة النقل العراقية الأربعاء، تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.وأوضح تقرير الهيئة، أن "الهزة سجلت مساء الأربعاء، وبلغت قوتها 2.9 درجة على مقياس ريختر، وأن مركزها يبعد 68 كلم، شمال شرقي أربيل".وأشارت، إلى أنه "لم يشعر المواطنون في المنطقة بها".ودعت الهيئة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الصادرة عن الهيئة العامة للأنواء الجوية.

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هزة أرضية تضرب شمال شرقي أربيل بالعراق هزة أرضية تضرب شمال شرقي أربيل بالعراق



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