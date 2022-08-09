هطولُ أمطارٍ على منطقة المدينة المنورة

هطلتِ - اليوم- أمطارٌ من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من منطقة المدينة المنورة، فيما لا تزالُ السماءُ ملبدةً بالغيوم،والفرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار.

جعلَها اللهُ سُقْيَا خيرٍ وبركةٍ،وعمَّ بنفعِها أرجاءَ البلاد.