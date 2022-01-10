هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية في العراق
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هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية في العراق

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العرب اليوم - هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية في العراق

هزتان تضربان محافظة السليمانية
بغداد - العرب اليوم

أعلنت وزارة النقل العراقية أن هزتين أرضيتين واحدة بقوة 4.5 درجة وأخرى بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، ضربتا محافظة السليمانية.

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هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية في العراق هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية في العراق



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