زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب قيرغيزستان

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة منطقة ألماتي في قيرغيزستان، اليوم الأربعاء، بحسب قال مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وذكر المركز أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومتراً، ولم ترد أنباء عن ضحايا أو إصابات.