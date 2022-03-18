هزة أرضية بقوة 55 درجة تضرب شمال غربي اليابان
آخر تحديث GMT22:18:21
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » بيئة عاجل

هزة أرضية بقوة 5.5 درجة تضرب شمال غربي اليابان

العرب اليوم -

العرب اليوم - هزة أرضية بقوة 5.5 درجة تضرب شمال غربي اليابان

هزة أرضية تضرب اليابان
طوكيو - العرب اليوم

 ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5.5 درجة على مقياس ريختر محافظة إيواتي قبالة السواحل شمال غربي اليابان وحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، وقع الزلزال على عمق 20 كيلومترا قبالة سواحل محافظة إيواتي اليوم الساعة 11:25 مساء، لافته إلى أنه لا يوجد تهديد بحدوث موجات مد عاتية توسنامي وجاء زلزال الجمعة في أعقاب زلزال آخر بلغت قوته 7.4 درجة، ووقع قبالة ساحل منطقة فوكوشيما مساء الأربعاء على عمق 60 كلم وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة عدد أكبر.

بيئة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

هزة أرضية بقوة 55 درجة تضرب شمال غربي اليابان هزة أرضية بقوة 55 درجة تضرب شمال غربي اليابان



أخبار ذات صلة

GMT 05:06 2022 الخميس ,17 آذار/ مارس

الأرصاد تنشر تحذيرات للمواطنين بشأن للاستعداد المبكر لخماسين فصل الربيع
العرب اليوم - الأرصاد تنشر تحذيرات للمواطنين بشأن للاستعداد المبكر لخماسين فصل الربيع

GMT 15:29 2022 الأربعاء ,16 آذار/ مارس

زلزال بقوة 7,3 درجة يضرب شمال شرق اليابان وتحذير من وقوع تسونامي
العرب اليوم - زلزال بقوة 7,3 درجة يضرب شمال شرق اليابان وتحذير من وقوع تسونامي

GMT 01:18 2022 الثلاثاء ,15 آذار/ مارس

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 15 مارس في القاهرة والمحافظات
العرب اليوم - حالة الطقس اليوم الثلاثاء 15 مارس في القاهرة والمحافظات

GMT 20:57 2022 الإثنين ,14 آذار/ مارس

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "غومبي" إلى 15 قتيلاً
العرب اليوم - ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "غومبي" إلى 15 قتيلاً

GMT 18:55 2022 الأحد ,13 آذار/ مارس

انقطاع الكهرباء عن 5 آلاف منزل جراء العواصف شرق كندا
العرب اليوم - انقطاع الكهرباء عن 5 آلاف منزل جراء العواصف شرق كندا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:08 2022 الثلاثاء ,15 آذار/ مارس

الألوان المفضلة للنجمات في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد للأفلام
العرب اليوم - الألوان المفضلة للنجمات في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد للأفلام

GMT 10:35 2022 الثلاثاء ,15 آذار/ مارس

أشهر الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في الغردقة
العرب اليوم - أشهر الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في الغردقة

GMT 17:00 2022 السبت ,12 آذار/ مارس

خطوات يجب اتخاذها عند تجديد غرفة المنزل
العرب اليوم - خطوات يجب اتخاذها عند تجديد غرفة المنزل

GMT 15:38 2022 الثلاثاء ,15 آذار/ مارس

أمين عام حلف الناتو يؤكد على التواصل مع روسيا لتلافي أي حادث
العرب اليوم - أمين عام حلف الناتو يؤكد على التواصل مع روسيا لتلافي أي حادث

GMT 15:48 2022 الأربعاء ,16 آذار/ مارس

ارتفاع القتلى الصحافيين في أوكرانيا ودعوات لعدم استهدافهم
العرب اليوم - ارتفاع القتلى الصحافيين في أوكرانيا ودعوات لعدم استهدافهم

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 10:14 2018 الجمعة ,06 إبريل / نيسان

طفل يغتصب فتاة صغيرة في أحد الحقول في آيرلندا
العرب اليوم - طفل يغتصب فتاة صغيرة في أحد الحقول في آيرلندا

GMT 02:51 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين
العرب اليوم - الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين

GMT 05:44 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج السرطان 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج السرطان 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 21:48 2020 الجمعة ,01 أيار / مايو

يوم مميز للنقاشات والاتصالات والأعمال
العرب اليوم - يوم مميز للنقاشات والاتصالات والأعمال

GMT 01:05 2017 الثلاثاء ,25 إبريل / نيسان

تضخيم الأعضاء الذكرية للدلافين للمحة أعمق عن حياتهم الجنسية
العرب اليوم - تضخيم الأعضاء الذكرية للدلافين للمحة أعمق عن حياتهم الجنسية

GMT 08:32 2019 الإثنين ,18 آذار/ مارس

تعرفي علي فوائد استخدام الزيوت المعدنية لشعركِ
العرب اليوم - تعرفي علي فوائد استخدام الزيوت المعدنية لشعركِ

GMT 06:43 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر

دراسة تعلن التحول للطاقة البديلة بحلول عام 2050
العرب اليوم - دراسة تعلن التحول للطاقة البديلة بحلول عام 2050

GMT 15:25 2019 الجمعة ,18 تشرين الأول / أكتوبر

الجهات الأمنية تتجه لإقامة مُباراة الاهلي وبيراميدز بدون جماهير
العرب اليوم - الجهات الأمنية تتجه لإقامة مُباراة الاهلي وبيراميدز بدون جماهير

GMT 09:56 2018 السبت ,06 تشرين الأول / أكتوبر

الجاكيت الخريفي صديق المحجبات في عام 2019 وإليك أفضل الطرق لتنسيقه
العرب اليوم - الجاكيت الخريفي صديق المحجبات في عام 2019 وإليك أفضل الطرق لتنسيقه

GMT 09:26 2015 الثلاثاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر

دراسات تؤكد أن تعاطي الحشيش الطبي آمن ومفيد لذوي الأمراض المزمنة
العرب اليوم - دراسات تؤكد أن تعاطي الحشيش الطبي آمن ومفيد لذوي الأمراض المزمنة

GMT 01:24 2017 الخميس ,18 أيار / مايو

ليا ميشيل تتألق في ثوب لامع على السجادة الحمراء
العرب اليوم - ليا ميشيل تتألق في ثوب لامع على السجادة الحمراء

GMT 04:58 2012 الثلاثاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

"أيسر" تكشف عن سلسلة جديدة من الحاسبات المحمولة
العرب اليوم - "أيسر" تكشف عن سلسلة جديدة من الحاسبات المحمولة

GMT 01:53 2017 الإثنين ,16 كانون الثاني / يناير

إيناس شاهين تنشأ "غروبًا" للنهوض بالمرأة العربية
العرب اليوم - إيناس شاهين تنشأ "غروبًا" للنهوض بالمرأة العربية

GMT 06:39 2015 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

الممثل سعد خضر يؤكد أن التلفزيون يتجاهل الأعمال السعودية
العرب اليوم - الممثل سعد خضر يؤكد أن التلفزيون يتجاهل الأعمال السعودية

GMT 11:02 2021 الإثنين ,04 كانون الثاني / يناير

محمد صلاح يتوج ملكًا لإفريقيا بجائزة افضل لاعب في مثل هذا اليوم
العرب اليوم - محمد صلاح يتوج ملكًا لإفريقيا بجائزة افضل لاعب في مثل هذا اليوم
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab