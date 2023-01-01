زلزال بقوة 54 درجة يضرب شمال كاليفورنيا
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زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب شمال كاليفورنيا

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العرب اليوم - زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب شمال كاليفورنيا

زلزال
واشنطن_مصر اليوم

وقع زلزال بقوة 5.4 درجة على بعد 15 كيلومترا جنوب شرقي منطقة ريو دل بولاية كاليفورنيا الأميركية، وهي منطقة لا تزال تتعافى من آثار زلزال قوي وقع الشهر الماضي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال الأحدث كان على عمق 27.8 كيلومتر.

كانت المنطقة ذاتها، الواقعة في مقاطعة هامبولت، تعرضت لزلزال بلغت شدته 6.4 درجة في 20 ديسمبر، مما أدى لتدمير منازل وطرق وتعطيل مرافق وانقطاع إمدادات المياه والكهرباء عن الآلاف من السكان.

وتشهد هذه المنطقة نشاطا زلزاليا متكررا نسبيا، غير أن شدة الزلزال السابق التي بلغت 6.4 درجة تسببت في أضرار أكثر من المعتاد.

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زلزال بقوة 54 درجة يضرب شمال كاليفورنيا زلزال بقوة 54 درجة يضرب شمال كاليفورنيا



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