مكة المكرمة تتصدر ترند تويتر بعد موجة سيول شديدة

اجتاحت مكة المكرمة سيول وأمطار غزيرة ومتوسطة غمرت الشوارع، وتسببت في غرق عدد من المركبات.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، أظهرت تدفق المياه الشديد على الشوارع، فيما عمّ في الأرجاء أصوات مناجاة ودعاء.وأثرت الأمطار على الحركة المرورية بشكل عام، وبدت السيارات تسير بحذر بفعل ارتفاع منسوب المياه على سطح الأرض وأصدرت السلطات تحذيرات للمواطنين والمقيمين في المملكة، بتجنب تجمعت الأمطار والالتزام بتعليمات الدفاع المدني.

ودعا مركز إدارة الأزمات والكوارث في إمارة مكة جميع سكان المنطقة للبقاء في المنازل، وقال: "حفاظاً على سلامتكم.. نرجو البقاء في منازلكم حتى انتهاء الحالة المطرية التي تشهدها محافظات المنطقة وعدم التعرض لمواقع تجمعات الأمطار".

وانتشرت آليات قوات الدفاع المدني في شوار مكة، في محاولة لرفع آثار الأمطار.كما شهدت مكة سحبا رعدية ضخمة وبرق امتدت إلى شمال مدينة جدة، والتي كانت قد تعرضت لسيول شديدة قبل أسابيع.