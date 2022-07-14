حرائق عنيفة في غابات شمال المملكة المغربية

يحاول رجال الإطفاء والجيش في المغرب السيطرة على حرائق عنيفة في مناطق حرجية شمالي البلاد، حسب مدير المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية فؤاد العسالي. وأوضح العسالي أن حرائق الغابات التي تؤججها رياح عنيفة، اندلعت في أقاليم شمالية هي العرائش ووزان وتطوان وتازة. وأكد موقع "هسبريس" المغربي استمرار جهود رجال الإطفاء والمتطوعين في السيطرة على حرائق إقليم العرائش دون تسجيل خسائر في الأرواح. وجرى إخلاء عدد من الدواوير (القرى) من سكانها وكانت أربع قاذفات مائية من طراز "كنداير" تابعة للجيش تعمل بعد ظهر الخميس فوق المناطق التي اندلعت فيها الحرائق قرب منطقة القصر الكبير، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس. وفي ظلّ درجات حرارة خانقة، غادر قرويون منازلهم على عجل بعدما فوجئوا بتمدد الحرائق، وتمكن بعضهم من أخذ الماشية والخيول معهم.