وفاة طفلتين وإصابة 14 جراء سيول ناجمة عن أمطار غزيرة في العاصمة اليمنية

لقيت طفلتان مصرعهما وأصيب 14 شخصاً، اليوم الثلاثاء، بفعل أمطار غزيرة شهدتها العاصمة صنعاء وأفاد مصدر في السلطة المحلية بصنعاء ، بأن أمطاراً غزيرة هطلت فجر اليوم، تسببت بانهيار سقف منزل في منطقة وادي أحمد شمال العاصمة، وسقوط صهريج مياه على رؤوس ساكنيه، ما أدى إلى وفاة طفلتين وإصابة أخرى ووالدتهم وأضاف أن 11 شخصاً أصيبوا بالاختناق نتيجة استنشاق عوادم مضخات شفط مياه بعد أن اجتاحت السيول طوابق أرضية لبنايتين شمال العاصمة.