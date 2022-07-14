مياه السيول تجرف مخيمات النازحين في مأرب

جرفت مياه السيول المتدفقة بمحافظة مأرب اليمنية، مخيمات النازحين الفارين من مناطق المواجهات ضد الحوثيين، وأحدثت أضرارا في منازل المواطنين وأراضيهم الزراعية. وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، في تغريدة على "تويتر"، إن سيلا كبيرا تدفق من وادي الخشب بمأرب، ومر بمخيم الجفينة المخصص للنازحين، أدى إلى تفجير مصدات السيول بالجفينة، ليغمر الماء بعض منازل النازحين بالمخيم". ودعت الوحدة التنفيذية شركاء العمل الإنساني بمأرب لإغاثة الأسر المنكوبة.