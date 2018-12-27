هطول أمطار من خفيفة الى متوسطة على حفر الباطن

هطلت اليوم, أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة حفر الباطن , فيما لا تزال السماء ملبدة ب الغيوم, والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.

جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.