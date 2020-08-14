سلحفاة تركض هربًا من بين فكي تمساح حاول الفتك بها والتهامها
آخر تحديث GMT00:10:12
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » بيئة عاجل

سلحفاة تركض هربًا من بين فكي تمساح حاول الفتك بها والتهامها

العرب اليوم -

العرب اليوم - سلحفاة تركض هربًا من بين فكي تمساح حاول الفتك بها والتهامها

التمساح
لندن ـ العرب اليوم

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسلحفاة تلوذ بالفرار ركضا من بين فكي تمساح حاول الفتك بها والتهامها.ويظهر في الفيديو التمساح وهو يحاول التهام السلحفاة، التي نجحت في الإفلات من بين فكي التمساح وركضت تجاه البحيرة.وجاء رد فعل التمساح غريبا حيث ظل ثابتا في مكانه ولم يحاول اللحاق بالسلحفاة.

بيئة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

سلحفاة تركض هربًا من بين فكي تمساح حاول الفتك بها والتهامها سلحفاة تركض هربًا من بين فكي تمساح حاول الفتك بها والتهامها



أخبار ذات صلة

GMT 22:03 2020 الجمعة ,14 آب / أغسطس

طائر يقوم بعمل بطولي لإنقاذ حيوان صغير على طريق عام
العرب اليوم - طائر يقوم بعمل بطولي لإنقاذ حيوان صغير على طريق عام

GMT 22:35 2020 الإثنين ,10 آب / أغسطس

كلب يتمكن من انقاذ طفلة في اللحظات الأخيرة قبل أن يقضى نحبها
العرب اليوم - كلب يتمكن من انقاذ طفلة في اللحظات الأخيرة قبل أن يقضى نحبها

GMT 22:33 2020 الإثنين ,10 آب / أغسطس

هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب العاصمة الجزائرية و5 محافظات مجاورة
العرب اليوم - هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب العاصمة الجزائرية و5 محافظات مجاورة

GMT 22:30 2020 الإثنين ,10 آب / أغسطس

مدينتان سعوديتان تسجلان أعلى درجة حرارة الإثنين مع هطول أمطار رعدية
العرب اليوم - مدينتان سعوديتان تسجلان أعلى درجة حرارة الإثنين مع هطول أمطار رعدية

GMT 22:29 2020 الإثنين ,10 آب / أغسطس

الفيضانات تقتل 30 شخصًا وتدمر قرابة 4000 منزل في السودان
العرب اليوم - الفيضانات تقتل 30 شخصًا وتدمر قرابة 4000 منزل في السودان

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تمتلك "ستايل" جذابًا وبعيدًا تمامًا عن التكرار والروتين

تنسيق الجمبسوت بإطلالات عصرية على طريقة أوليفيا باليرمو

واشنطن - العرب اليوم

تُشكِّل إطلالات سيدة الأعمال ورائدة الموضة أوليفيا باليرمو، مصدر وحي للعديدات من الشابات والسيدات واللاتي يعشقن الإطلالات الشبابية الأنيقة بلمسات متفردة ومواكبة لأحدث صيحات الموضة، فأوليفيا الحاضرة دائما في أبرز عروض الأزياء العالمية، والتي دائماً ما تتابع إطلالاتها عدسات المصورين والباباراتزي، تمتلك ستايل جذابا وبعيدا تماماً عن التكرار والروتين. ومن القطع المفضلة لديها، تصاميم الجمبسوت العصري والشبابي والذي اعتمدته أوليفيا بالعديد من الإطلالات الجذابة وبأكثر من ستايل وأسلوب، لتستوحي طرق تنسيق الجمبسوت بأسلوب أوليفيا باليرمو، اخترنا لك مجموعة جذابة من أبرز إطلالاتها بقصات منوّعة وألوان مختلفة، منها بإطلالات إيدجي وعصرية بالجمبسوت من الجلد الأسود والذي نسّقته أوليفيا مع صندل بالكعب العالي، ومنها بإطلالات مواكب...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 00:25 2020 الجمعة ,14 آب / أغسطس

اكتشفي أبرز قطع المجوهرات الفخمة التي ارتدتها ريهانا على مر السنين
العرب اليوم - اكتشفي أبرز قطع المجوهرات الفخمة التي ارتدتها ريهانا على مر السنين

GMT 02:52 2020 الجمعة ,14 آب / أغسطس

تعرف على أبرز ما يُمكنك القيام به خلال رحلتك إلى "كيب تاون"
العرب اليوم - تعرف على أبرز ما يُمكنك القيام به خلال رحلتك إلى "كيب تاون"

GMT 01:12 2020 الجمعة ,14 آب / أغسطس

تصاميم رفوف ومكتبات من المعدن لديكورات المنزل الداخلية تعرفي عليها
العرب اليوم - تصاميم رفوف ومكتبات من المعدن لديكورات المنزل الداخلية تعرفي عليها

GMT 05:48 2020 الجمعة ,14 آب / أغسطس

ترامب يصف موافقة إسرائيل على تعليق ضم أراض بـ"الضفة" بـ"التنازل الكبير"
العرب اليوم - ترامب يصف موافقة إسرائيل على تعليق ضم أراض بـ"الضفة" بـ"التنازل الكبير"

GMT 02:57 2020 الجمعة ,14 آب / أغسطس

انتقادات قاسية لإيمان نجم بسبب سؤال لزاهي وهبي عبر الهاتف
العرب اليوم - انتقادات قاسية لإيمان نجم بسبب سؤال لزاهي وهبي عبر الهاتف

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 14:27 2020 الخميس ,13 آب / أغسطس

ميا خليفة تكشف تعرضها للتحرش أثناء تصوير أحد أفلامها
العرب اليوم - ميا خليفة تكشف تعرضها للتحرش أثناء تصوير أحد أفلامها

GMT 20:25 2020 الخميس ,13 آب / أغسطس

انفجار مروع في محافظة شرورة السعودية
العرب اليوم - انفجار مروع في محافظة شرورة السعودية

GMT 17:43 2020 الخميس ,13 آب / أغسطس

عراف يثير فزع اللبنانيين يما سيحدث يوم 15 آب الجاري
العرب اليوم - عراف يثير فزع اللبنانيين يما سيحدث يوم 15 آب الجاري

GMT 22:07 2016 الإثنين ,05 أيلول / سبتمبر

كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟
العرب اليوم - كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 06:40 2020 الأحد ,09 آب / أغسطس

قرارات جديدة للرئيس الأميركي بشأن إعانات البطالة والضرائب
العرب اليوم - قرارات جديدة للرئيس الأميركي بشأن إعانات البطالة والضرائب

GMT 02:45 2020 الأحد ,09 آب / أغسطس

رحلة إلى "لا مكان" أغرب حيلة من شركات الطيران التايوانية
العرب اليوم - رحلة إلى "لا مكان" أغرب حيلة من شركات الطيران التايوانية

GMT 08:52 2020 السبت ,08 آب / أغسطس

"رينو" تكشف النقاب عن سيارتها الكهربائية الجديدة
العرب اليوم - "رينو" تكشف النقاب عن سيارتها الكهربائية الجديدة

GMT 02:56 2020 الأحد ,09 آب / أغسطس

المغرب يبدأ تنفيذ خطة دعم السياحة المتضررة من "كورونا"
العرب اليوم - المغرب يبدأ تنفيذ خطة دعم السياحة المتضررة من "كورونا"

GMT 01:59 2020 الثلاثاء ,04 آب / أغسطس

مجموعة من أفضل الوجهات الشاطئية لقضاء عطلة صيفية مميزة
العرب اليوم - مجموعة من أفضل الوجهات الشاطئية لقضاء عطلة صيفية مميزة

GMT 02:40 2013 السبت ,03 آب / أغسطس

أم متزوجة تصف مغامرتها الجنسية في باريس بأنها "جنس حقيقيّ وليس إباحيًا"
العرب اليوم - أم متزوجة تصف مغامرتها الجنسية في باريس بأنها "جنس حقيقيّ وليس إباحيًا"

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 05:54 2020 الإثنين ,03 آب / أغسطس

الشركة المالكة لـ"تيك توك" تتهم فيسبوك بالسرقة
العرب اليوم - الشركة المالكة لـ"تيك توك" تتهم فيسبوك بالسرقة

GMT 02:15 2020 الإثنين ,03 آب / أغسطس

لأول مرة منذ 45 عاما مركبة "سبيس إكس" تهبط على الماء
العرب اليوم - لأول مرة منذ 45 عاما مركبة "سبيس إكس" تهبط على الماء

GMT 12:31 2015 الجمعة ,03 إبريل / نيسان

تعرفي على أهم أضرار البيرة أثناء فترة الحمل
العرب اليوم - تعرفي على أهم أضرار البيرة أثناء فترة الحمل
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab