سلحفاة تركض هربًا من بين فكي تمساح حاول الفتك بها والتهامها

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسلحفاة تلوذ بالفرار ركضا من بين فكي تمساح حاول الفتك بها والتهامها.ويظهر في الفيديو التمساح وهو يحاول التهام السلحفاة، التي نجحت في الإفلات من بين فكي التمساح وركضت تجاه البحيرة.وجاء رد فعل التمساح غريبا حيث ظل ثابتا في مكانه ولم يحاول اللحاق بالسلحفاة.