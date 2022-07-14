19 مصابا بحرائق الغابات في منتجع تركي

أفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة بأن 19 شخصا أصيبوا بحرائق الغابات التي اندلعت بعد ظهر الأربعاء في منطقة منتجع داتشا الواقع على ساحل بحر إيجة في جنوب غرب البلاد. وكتب قوجة عبر "تويتر" صباح اليوم الخميس: "أصيب 19 شخصا حتى الآن، ولا يزال تسعة منهم يتلقون العلاج، فيما غادر تسعة آخرون المستشفيات". من جانبه، ذكر وزير الزراعة والغابات التركي وحيد كِيريشتشي في حديث تلفزيوني الخميس أن الحريق أتلف نحو 500-600 هكتار من الغابات.