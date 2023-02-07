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هزة أرضية جديدة شعر بها سكان فلسطين

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العرب اليوم - هزة أرضية جديدة شعر بها سكان فلسطين

هزة أرضية
القدس المحتلة_ العرب اليوم

 أفادت وسائل إعلام فلسطينية مساء اليوم الثلاثاء، بوقوع هزة أرضية جديدة شعر بها سكان فلسطين.

وأفاد مراسلنا بأن السكان في منطقة القدس شعروا بالهزة.

هذا وقال صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن قوة الهزة التي شعر بها السكان في الضفة بلغت 4 درجات على مقياس ريختر.

في حين أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مركز الهزة الأرضية هو نابلس، وبلغت قوته 4.4  ريختر.

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هزة أرضية جديدة شعر بها سكان فلسطين هزة أرضية جديدة شعر بها سكان فلسطين



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