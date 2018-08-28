استقبال 13468 طلبًا لتقنين أكثر من 800 ألف فدان زراعى فى القاهرة

أعلن عصام البديوى، محافظ المنيا، أن المحافظة تلقت 13468 طلبا لتقنين أكثر من 800 ألف فدان زراعي، ونحو500 الف متر مباني، وتم استرداد أكثر من 300 ألف فدان زراعى بالظهيرين الصحراوى الشرقى والغربى وداخل الزمام العمراني، وذلك بالتعاون بين لجان الاسترداد وحملات الإزالات والوحدات المحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لاسترداد اراضى الدولة بحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام واللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد والمهندس عاطف طه مدير إدارة أملاك الدولة.
أضاف المحافظ أن حصيلة المحافظة للعقود التى تم إبرامها مع المواطنين وكذلك رسوم المعاينات والفحص بلغ نحو 130 مليون جنيه، كما وقعت المحافظة 140 عقدا لتقنيين الاراضى مع المستثمرين والشركات.
وأوضح مدير إدارة أملاك الدولة أن المحافظة تعقد اجتماعًا شهريًا للجنة الاسترداد لمناقشة أخر المستجدات والمشكلات التى تواجه إجراءات التقنين والسير فيها والمطالبة بسرعة إنهاء إجراءات التقنين، حيث وجه المحافظ الوحدات المحلية بسرعة إزالة التعديات فى المهد، كما تم مناقشة مشكلات خاصة بطلبات التقنين بقرى الظهير الصحراوى واستخراج الحيازات الزراعية الخاصة بالمواطنين الذين أنهوا إجراءات التقنين.
GMT 18:38 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسمصر تستورد 21 ألف طن منتجات زراعية من فيتنام
GMT 18:35 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسنجوم "الحواء" تظهر في سماء مصر والمنطقة العربية الثلاثاء
GMT 18:30 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطس"الزراعة" تنهى تدريب 384 من مطبقى المبيدات للتداول الأمن فى القاهرة
GMT 18:22 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسندرة المياه فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "سلاح ذو حدين"
GMT 18:18 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسمصر والسودان يتفقان على منتدى للاستثمار الزراعى العام المقبل
تألّقت النجمة العالمية سيارا في حفلة توزيع جوائز Black Girls Rock لعام 2018، التي أقيمت في قاعة Prudential في نيوجيرسي، ليلة الأحد. فازت النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عامًا، بجائزة "نجم الروك" في الاحتفال اللامع في مدينة نيو آرك بولاية نيوجيرسي، وخطفت سيارا الأضواء بإطلالتها الساحرة إذ ارتدت فستانا رائعا باللون الأسود من توقيع بالمان يتداخل فيه القماش البراق الفضي وهو مزود بذيل من الكشاكش والريش الأسود، وانتعلت النجمة الشهيرة زوجا من أحذية الكاحل السوداء ذات الكعب العالي، وأكملت إطلالتها بالإكسسوارات الفضية لا سيما الأظافر الطويلة والمطلية بالغليتر والمكياج الناعم. وتكرم جوائز "Black Girls Rock" الإنجازات التي حققتها النساء ذوات البشرة السمراء اللاتي أثبتن أنفسهن في مجالات الفن والأعمال والترفيه والتواصل الاجتماعي. وأطلقت النجمة العالمية سيارا كليبا جديدا يحمل اسم "Level Up"، وهي الأغنية التي لاقت إعجاب قطاع كبير من
أرسل تعليقك