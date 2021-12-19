زلزال شدته 6.1 درجة يضرب جزيرة فيجي

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا شدته 6.1 درجة ضرب فيجي مساء اليوم الأحد. وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا، حسب وكالة "رويترز". ولم ترد تفاصيل حتى الآن عن وقوع خسائر جراء الزلزال.