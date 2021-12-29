زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب إندونيسيا

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 7.2 درجة ضرب كيبولاوان بارات دايا في إندونيسيا وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 200 كيلومتر. وفي 14 ديسمبر الجاري، قالت السلطات في إندونيسيا إن زلزالا قويا شدته 7.4 درجة هز شرق البلاد، ما دفع السلطات لإطلاق تحذير من حدوث أمواج تسونامي، ودفع السكان للفرار من منازلهم لكنه لم يتسبب سوى في أضرار طفيفة وإصابة شخص واحد وتقع إندونيسيا على جانبي "حلقة النار في المحيط الهادي"، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع تقع فوق العديد من الصفائح التكتونية.