هزة أرضية وسط سوريا

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا تسجيل هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر وسط البلاد.

وقال المركز، التابع لوزارة النفط السورية، إنه سجل "هزة أرضية بقوة 3.0 درجات على مقياس ريختر وعمق 5 كم، الساعة 21:13 بالتوقيت المحلي، تبعد مسافة 7 كيلومترا جنوب شرق مدينة حماة".