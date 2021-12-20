أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الثلاثاء، أن ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة اهتزت بشدة، بعدما ضربها زلزالا قوته 6.2 درجة. وقع الزلزال، بالقرب من يوريكا، بمقاطعة هومبولت بولاية كاليفورنيا، على عمق 5.8 ميل بالقرب من يوريكا، ظهر الإثنين 20 ديسمبر/كانون الأول 2021، الساعة 12:10 مساءً بالتوقيت المحلي. وشعر السكان بالزلزال بقوة أكبر بالهزة الأرضية من الزلازل العميقة لقربه من السطح، ويقوم علماء الزلازل بمراجعة البيانات وتحسين حساباتهم، بحسب صحيفة "صن" البريطانية.بناءً على البيانات الزلزالية الأولية ، كان من المفترض أن يشعر كل شخص تقريبًا في منطقة مركز الزلزال بالهزة على نطاق واسع، وتسببت في رعب كبير نظرا لقرب مركز الزلزال من السطح. وتقع مقاطعة هومبولت على بعد 41 ميلاً من مركز الزلزال، فيما تبعد يوريكا 45 ميلاً، وبايسايد 51 ميلاً، ويونيونتاون على بعد 51 ميلاً، وماكينليفيل على بعد 55 ميلا.