زلزال بقوة ست درجات قبالة جزيرتي جاوا وبالي في إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة ست درجات قبالة سواحل جزيرتي جاوا وبالي في اندونيسيا، وفق ما أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء الاربعاء.

وقال المركز : إن الزلزال سجل في الساعة 18,44 ت غ شمال شرق الطرف الشرقي لجاوا على عمق يناهز 10,3 كيلومترات.

ويأتي الزلزال بعد أقل من اسبوعين من زلزال أعقبه تسونامي ضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية وخلف نحو الفي قتيل.