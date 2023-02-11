ارتفاع عدد المتضررين اليمنيين جراء زلزال تركيا لـ179 شخصا و7 قتلى

أفاد رئيس اتحاد الطلبة اليمنيين في تركيا، محمد عامر، السبت، بارتفاع عدد الضحايا اليمنيين الذي قضوا جراء الزلزالين اللذين ضربا جنوب تركيا وشمال سوريا، إلى سبعة أشخاص حتى الآن.

وقال عامر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن عائلة يمنية مكونة من زوج وزوجه، لا تزال تحت الأنقاض، فيما جرى إنقاذ ابنهما وهو يعاني من إصابات بالغة، مل لإنقاذهما".

وأوضح عامر، أن عدد اليمنيين المتضررين جراء الزلازل بلغ 179 شخصًا، "تم إجلاء 129 منهم إلى مناطق آمنة".

وأشار إلى أن جميع الضحايا اليمنيين هم عائلات مقيمة في تلك المدن التركية، تعود لطلبة أو متخرجين يعملون في وظائف بالمدن التي درسوا فيها.

والإثنين الماضي، ضرب زلزالان تركيا وسوريا، مخلفان خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.