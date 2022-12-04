زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب جزيرة تونغا في المحيط الهادئ وتحذيرات من تسونامي

وقع زلزال بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر في جزر تونغا بالمحيط الهادئ، وسط تحذيرات من حدوث تسونامي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، إن السكان في جنوب غربي تونغا شعروا بالزلزال الذي وقع على عمق 36 كم.وقال مركز التحذير من موجات التسونامي في المحيط الهادئ (PTWC) إنه رصد أمواج مد في تونغا وجزر ساموا الأمريكية.