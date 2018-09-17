أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة بارق

هطلت الاثنين أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة بارق ، شملت معظم أجزاء المحافظة ، ارتوت على إثرها الأرض .

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها ارجاء البلاد .