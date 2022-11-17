هزة أرضية بقوة 5.3 درجة تضرب جنوب إيران

سجل المركز الوطني الإماراتي للأرصاد هزة أرضية محسوسة بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، ضربت جنوب إيران وذكر المركز الإماراتي أن الهزة وقعت مساء الخميس عند الساعة 17:59 بالتوقيت المحلي للإمارات.