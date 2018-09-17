أمطار على مركزي القليبة والمعظم بمنطقة تبوك

هطلت مساء الثلاثاء أمطار خفيفة على مركز القليبة التابع لمنطقة تبوك .

كما هطلت اليوم أمطار متوسطة على مركز المعظم شملت لصان وأبو سديره والمهير .

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.