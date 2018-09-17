أمطار على مركزي القليبة والمعظم بمنطقة تبوك

هطلت مساء الثلاثاء أمطار خفيفة على مركز القليبة التابع لمنطقة تبوك .
كما هطلت اليوم أمطار متوسطة على مركز المعظم شملت لصان وأبو سديره والمهير .
جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
GMT 21:12 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرأمطار متوسطة على محافظة محايل
GMT 21:11 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرأمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة بارق
GMT 08:30 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرتوقعات حالة الطقس في المملكة العربية السعودية الإثنين
GMT 03:48 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبرتوقعات حالة الطقس في المملكة العربية السعودية الأحد
GMT 12:52 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبرمقتل خمسة أشخاص على الأقل إثر إعصار فلورنس المدمر في كارولينا الأميركية
جذبت كيت موس، الأنظار خلال مشاركتها في حدث "MatchesFashion" الأبرز في الموضة، المقام في كارلوس بليس، مايفير، في لندن. وبدت أسطورة عالم الموضة، ذات الـ44 عامًا ، أنيقة وجذابة في فستان قصير باللونين الأبيض والأسود، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء ذات كعبًا عاليًا، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الماسية وحملت حقيبة يد ذهبية اللون. وأكملت موس إطلالتها بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة النيوود، وصففت شعرها الأشقر لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها وكتفيها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة في حالة معنوية جيدة أثناء خروجها من كارلوس بلاس ، حاملة صندوقًا أبيض كبيرًا. ويأتي ظهور كيت بعد أن تراجعت عن انتقادها الشهير لعالم الأزياء والذي يستهدف النساء ذوات الجسد النحيف، في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت قد تسببت عارضة الأزياء الشهيرة، التي اعتبرت الوجه الأصلي لحركة "Heroin chic" ، في إثارة الجدل الشديد
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