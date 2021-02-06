هزة أرضية تضرب جنوب شرق أسوان في مصر

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، هزة أرضية جنوب شرق أسوان.وقال المعهد في بيان له، إن الهزة وقعت في تمام الساعة 06:14 دقيقة مساء بحسب التوقيت المحلي للبلاد، بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، على عمق 19 كيلومترا، ولم يرد للمعهد أي شعور من بعض المواطنين بهذه الهزة.