سقوط ضحايا في إعصار ضرب نيوزيلندا

أعلنت السلطات النيوزيلندية، الأربعاء، أنّ الإعصار العنيف "جابرييل" الذي اجتاح البلاد هذاالأسبوع خلّف ثلاثة ضحايا على الأقلّ، محذّرة من أنّ الخطر لم يتبدّد نهائياً بعد.

وقال وزير إدارة الحالات الطارئة كيران ماكانولتي، إنّه تمّ انتشال ثلاث جثث بعد مرور "جابرييل"، إحداها تمّ العثور عليها في غرب أوكلاند في نفس المكان الذي فُقد فيه أثر رجل إطفاء خلال الإعصار.

وأضاف أنّ الجثتين الأخريين عثر عليهما في منطقة خليج هوك في جزيرة الشمال، التي تضرّرت بشدّة من جرّاء الإعصار، والتي يقطنها ثلاثة أرباع سكّان البلاد.