زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب تشيلي

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالاً قوته 5.5 درجة وقع قبالة مدينة كوكيمبو في تشيلي، السبت (بالتوقيت المحلي).

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 73 كيلومتراً تحت سطح الأرض.